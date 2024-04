Gabigol comemora efeito suspensivo que permite seu retorno aos gramados

Gabigol usou suas redes sociais para comemorar o efeito suspensivo que o permite voltar a jogar pelo Flamengo.

O que aconteceu

O camisa 10 publicou um vídeo de uma animação. O curta é embalado pela música "A cada vento", de Emicida e Rael, mostra Gabigol chegando ao Maracanã em um corredor formado por torcedores.

A defesa de Gabigol foi à Corte Arbitral do Esporte (CAS) com o pedido de efeito suspensivo. No pedido, citaram algumas contradições nos depoimentos de agentes no julgamento do TJD-AD. Além disso, usaram imagens internas do CT do Flamengo no dia do exame, em 8 de abril de 2023.

Gabigol foi julgado no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD/AD) há pouco mais de um mês. Ele pegou dois anos de suspensão, contando a partir de abril do ano passado.

O atacante tem contrato com o Rubro-Negro até o fim do ano. O jogador e a diretoria já conversaram sobre renovação, mas ainda não houve um denominador comum entre as partes.

O Flamengo enfrenta o Amazonas nesta quarta-feira (1º), no Maracanã. O duelo é válido pela terceira fase da Copa do Brasil.