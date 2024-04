Flamengo renova contrato com a Adidas até 2029

O Flamengo e a Adidas definiram a renovação do contrato até 2029, estendendo assim o vínculo iniciado em 2013. Com a ampliação, serão 16 anos ininterruptos de parceria no fornecimento de material esportivo.

"Nossa parceria com a Adidas é um grande sucesso há mais de 10 anos. Esta união de duas marcas ícones do futebol mundial tem gerado excelentes resultados para as duas partes. Temos certeza de que os mantos produzidos pela adidas vão continuar vestindo muito mais atletas e torcedores do Flamengo nos próximos anos e se eternizarão em novas grandes conquistas", disse Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do clube.

"A extensão da parceria dará continuidade a um trabalho conjunto para maximização de oportunidades entre clube e marca, entre elas a realização de novas edições da adidas Cup, com foco na revelação de novos talentos da base Rubro-Negra, além de ações oficiais em loja e ampliação do portfolio de produtos", reforça Marcos Ungaretti, gerente sênior de Sports Marketing na adidas Brasil.

Por fim, na atual temporada, Adidas e Flamengo promoveram o encontro do atacante Pedro e do jogador da NBA, Donovan Mitchell, para o lançamento da camisa home, e lançaram um beat exclusivo com TokioDK e Papatinho para a camisa away. Nos próximos meses, marca e clube revelarão novos produtos conjuntos a serem lançados ainda na temporada 2024.