Time da virada: Palmeiras saiu atrás e buscou a vitória nos últimos dois jogos pela Libertadores

Time da virada e o do amor. Este é canto que vem das arquibancadas e embala o Palmeiras nas primeiras rodadas da atual edição da Libertadores. Afinal, foi assim que a equipe conseguiu as suas vitórias nas últimas duas partidas pelo torneio.

O Verdão saiu atrás do placar e buscou a virada diante do Liverpool do Uruguai, no Allianz Parque, e também contra o Independiente del Valle, no Equador, na última quarta-feira.

No primeiro, o Alviverde saiu perdendo por 1 a o, mas contou com o apoio da torcida e virou para 3 a 1. No segundo, contra o del Valle, a equipe levou 2 a 0 em plena altitude de Quito, mas conseguiu uma virada épica e venceu por 3 a 2, com direito a gol marcado nos acréscimos, por Luis Guilherme.

A equipe também precisou correr atrás do resultado em sua estreia na Libertadores, contra o San Lorenzo. O Verdão começou perdendo por 1 a 0 na Argentina, mas deixou tudo igual no segundo tempo e quase marcou o segundo com Flaco López. O atacante acertou a trave nos minutos finais.

As viradas têm acompanhado o Palmeiras há algum tempo. A mais marcante delas aconteceu no ano passado, contra o Botafogo, no Nilton Santos, em meio à briga pelo título brasileiro. O Glorioso chegou a abrir 3 a 0, mas a equipe de Abel Ferreira virou para 4 a 3.

Neste ano, o Alviverde também reverteu o resultado da final do Paulistão. O time foi derrotado pelo Santos no duelo de ida, por 1 a 0, mas venceu na volta por 2 a 0 e levou o título. O mesmo aconteceu nas decisões estaduais de 2023 e 2022.

Líder do Grupo F da Libertadores, o Palmeiras agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Na próxima segunda-feira, o time encara o São Paulo, no Morumbis, pela quarta rodada do torneio. O Choque-Rei terá início às 20h (de Brasília).