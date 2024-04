Filho, gol, 'BBB' e fila para foto: o primeiro treino de Romário no America

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Romário está de volta aos gramados. O primeiro treino do Baixinho com o America, ontem (25), teve torcida e tietagem dos companheiros, conversas com o filho, câmeras acompanhando cada passo e, como não poderia deixar de ser, gol — e algumas chances desperdiçadas também.

Aos 58 anos, ele acumula ainda a função de presidente do clube, cargo para o qual foi eleito em pleito realizado no ano passado.

O Show do Baixinho

O retorno de Romário chamou a atenção. Equipes de diversos veículos acompanharam de perto as atividades dele, assim como dirigentes do clube.

BBB do artilheiro. Um drone e mais algumas câmaras ligadas ao America e aos patrocinadores "cercaram" o Baixinho. Foram diversos os registros enquanto ele estava em campo.

O tetracampeão começou o treino de maneira individual. Ele fez trabalhos físicos e técnicos separadamente dos outros jogadores.

Em mais de uma oportunidade, Romário conversou com o filho Romarinho. O atacante faz parte do elenco do America e é o grande motivo de o campeão da Copa de 94 ter se inscrito para jogar a segunda divisão do Rio.

A ideia é jogar alguns minutos de algumas partidas, até porque o mais importante para o America, nesta competição, é a questão técnica e, para isso, temos de entrar com uma força maior. O objetivo, por mais que seja difícil, é ser campeão da segunda divisão para, ano que vem, disputar a divisão principal do Carioca Romário

Romário participou de uma espécie de coletivo. Ele marcou um gol e deu uma assistência na vitória por 4 a 1, de virada.

Os jogadores que não estavam na atividade se tornaram torcedores. Eles assistiram à movimentação, fizeram o famoso "uuuhh" quando uma finalização do Baixinho passou perto e celebraram o gol com aplausos.

Romário também mostrou que ainda é "fominha". No intervalo, sentou para tomar uma água e demorou um pouco a mais que os outros para voltar a campo. Um membro da comissão técnica foi chamá-lo e brincou: 'Os caras disseram que você não queria mais'. "Tá maluco!', respondeu o presidente-jogador.

A presença do camisa 11 impressionou alguns jogadores. "Vou falar para o meu filho que joguei com o Romário", disparou Vitor Faísca, enquanto se organizava para o segundo tempo do coletivo.

O Baixinho também foi alvo de tietagem. Ao fim do treino, os companheiros fizeram fila para tirar foto ao lado dele.

Ele ressaltou que a agenda do America não vai atrapalhar o papel dele como senador. "Os jogos do America serão sábado, 15h. A tendência é treinar duas ou três vezes na semana. Segunda e sexta, é certeza. Tavez, quinta, se não bater com o Senado"