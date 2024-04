Fagner multiplica número de cartões em 11° ano de Corinthians; veja números

Do UOL, em São Paulo

Fagner vive um início de ano turbulento no Corinthians. Titular incontestável da lateral-direita, o camisa 23 multiplicou, neste início de temporada, a média de cartões amarelos em relação aos seus outros dez anos no clube (números abaixo).

Lateral amarelado

O jogador atuou 17 vezes em 2024 e já tomou oito amarelos — quase um a cada dois jogos. O último deles saiu contra o Argentinos Juniors, em duelo da Sul-Americana ocorrido na última terça-feira (23).

O número contrasta com a temporada mais "disciplinada" do atleta no Corinthians: em 2020, Fagner recebeu dez cartões em 52 partidas, totalizando média de 0,19 cartão por duelo.

Desde 2014, quando voltou ao alvinegro, Fagner acumula 134 amarelos em 532 jogos disputados. A média é de 0,25 cartão por jogo.

E os vermelhos?

Fagner não é expulso pelo Corinthians há dois anos e meio. O último vermelho tomado pelo lateral-direito ocorreu na rodada final do Campeonato Brasileiro de 2021, quando os paulistas perderam para o Juventude em Caxias do Sul.

Ele foi mandado para o vestiário mais cedo outras cinco vezes desde que retornou ao alvinegro. Por outro lado, o jogador passou ileso de 2017 a 2019.

Os amarelos de Fagner

2024: 17 jogos / 8 cartões amarelos - 0,47 por jogo

2023: 57 jogos / 16 cartões amarelos - 0,28 por jogo

2022: 43 jogos / 9 cartões amarelos - 0,20 por jogo

2021: 47 jogos / 11 cartões amarelos - 0,23 por jogo

2020: 52 jogos / 10 cartões amarelos - 0,19 por jogo

2019: 59 jogos / 17 cartões amarelos - 0,29 por jogo

2018: 47 jogos / 12 cartões amarelos - 0,26 por jogo

2017: 53 jogos / 14 cartões amarelos - 0,26 por jogo

2016: 56 jogos / 12 cartões amarelos - 0,21 por jogo

2015: 48 jogos / 13 cartões amarelos - 0,27 por jogo

2014: 53 jogos / 12 cartões amarelos - 0,23 por jogo