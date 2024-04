Aos 17 anos, Estêvão ganha confiança de Abel e se torna 12º jogador no Palmeiras

O garoto Estêvão tem ganhado cada vez mais espaço no Palmeiras. Uma das principais promessas da base alviverde, o jogador de apenas 17 anos entrou em campo novamente na vitória de virada sobre o Independiente del Valle-EQU, pela Libertadores, na última quarta-feira.

Apesar da pouca idade, o jovem se tornou uma peça importante da equipe e tem sido utilizado como um 12º jogador. Ele foi utilizado por Abel Ferreira nas últimas cinco partidas do Verdão.

Estêvão é visto pela comissão técnica como uma arma vindo do banco de reservas e entrando no segundo tempo dos jogos. Foi assim que ele contribuiu nos três últimos compromissos do Palmeiras.

O atacante também ganhou oportunidades como titular neste período. Ele iniciou os duelos contra o Vitória e diante do Liverpool-URU. Neste último, chegou a marcar um gol, o primeiro dele pela equipe profissional alviverde.

Monitorado por clubes da Europa, Estêvão começou a ser relacionado para os jogos do time principal já na reta final do último Campeonato Brasileiro. Sua estreia foi na última rodada, no empate com o Cruzeiro, em jogo que garantiu o título nacional ao Palmeiras.

Na temporada atual, o garoto disputou nove compromissos pelo Palmeiras, com um gol e uma assistência. Ele ainda jogou cinco partidas na Copinha, onde anotou quatro tentos e distribuiu duas assistências.

No Palmeiras, Estêvão encara a concorrência de Luis Guilherme, Lázaro, Rony e Caio Paulista. Ele está à disposição de Abel Ferreira para o clássico contra o São Paulo, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20h (de Brasília), no Morumbis.