Neto aponta Palmeiras como 'candidatíssimo' ao título do Super Mundial

Do UOL, em São Paulo

O apresentador Neto está empolgado com o futuro do Palmeiras após a vitória por 3 a 2 diante do Independiente Del Valle na Copa Libertadores.

O que aconteceu

Neto considera o Palmeiras 'candidatíssimo' ao título do Super Mundial. O clube já está classificado ao novo torneio proposto pela Fifa devido ao título da Libertadores de 2021. O comentarista opinou sobre a perspectiva do Alviverde durante a edição desta quinta-feira (25) do programa 'Os Donos da Bola', da Band.

O apresentador ainda cravou que o Palmeiras conquistará a atual edição da Libertadores. No momento, o time comandado por Abel Ferreira lidera o Grupo F, com 7 pontos após três rodadas.

O Palmeiras em 2025 é candidatíssimo ao título nesse novo regulamento do Mundial. O Palmeiras vai calar a boca dos corintianos idiotas como eu Neto no 'Os Donos da Bola'

(Abel é) O cara mais preparado pra assumir uma seleção brasileira, pra ser campeão de tudo. E vai ganhar a Libertadores com o pé nas costas

O Palmeiras do jeito que tá jogando, renovou com o Abel Ferreira, tem o Luis Guilherme — que pra mim joga mais que o Vinicius Jr —, tem o Vanderlan que joga mais que o Piquerez. Estêvão, que é craque de bola. Dudu voltando...