Cruzeiro x Palmeiras pelo Brasileirão Feminino é adiado devido às chuvas

O jogo entre Cruzeiro e Palmeiras, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, foi adiado. O embate estava marcado para este sábado, às 11h (de Brasília), no Castor Cifuentes, em Belo Horizonte (MG).

A partida foi cancelada devido às intensas chuvas em Santa Catarina, onde a delegação da Raposa está por ter enfrentado o Avaí/Kindermann. O voo de volta do elenco ao seu estado de origem foi cancelado.

"Devido às fortes chuvas na região Sul do país, o voo que levaria a equipe feminina do Cruzeiro para Belo Horizonte foi cancelado. Assim, a CBF determinou que o jogo Cruzeiro x Palmeiras, no Castor Cifuentes, seja adiado para segunda-feira (6/5), às 19h", publicou o time mineiro em suas redes sociais.

A equipe do Cruzeiro está na 8ª colocação do Brasileirão Feminino, com 12 pontos. O Palmeiras está em terceiro, com 16.