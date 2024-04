Está na hora de Cássio ir para o banco? Ex-goleiros do Corinthians opinam

O goleiro Cássio atravessa momento delicado no Corinthians. Após a derrota para o Argentinos Juniors, pela Sul-Americana, o ídolo, geralmente contido, explodiu. Reclamou da pressão excessiva, indicou que pode sair se assim o clube desejar e falou que procurou ajuda de um psiquiatra para lidar com a pressão: "Parece que tudo de errado no Corinthians é minha culpa".

O UOL ouviu ex-goleiros corintianos para saber o que eles pensam sobre o futuro do camisa 1 no Parque São Jorge.

A chance de eu falar de mudança de goleiro é zero, não falo, a pessoa mais indicada pra falar é o próprio Cássio. Porém, não vejo lá ninguém com o potencial que o Cássio tem pelo tempo longínquo de clube, para começo de conversa. Eu até teria o prazer de falar com ele. Ele está cansado, psicologicamente desgastado. Após o jogo, por exemplo, ele não precisava dar entrevista, falta retaguarda inteligente, e uma retaguarda inteligente ajuda uma equipe para caramba. Agora, se eu fosse amigo dele, obviamente eu falaria o que eu penso.

Emerson Leão, ex-goleiro campeão paulista em 83

Eu não acho que o ciclo do Cássio está acabando, ele está num momento ruim do clube e o clube precisa se organizar. O Carlos Miguel quer jogar, está num momento bom, quer a sua oportunidade, mas o momento não é bom de jogar no Corinthians. A pessoa que pode ajudar bastante o Corinthians é o Cássio, com a experiência que tem, com o nome que tem, com a responsabilidade que tem, porque eu não vejo o Cássio fazendo corpo mole. Pelo contrário, eu vejo o Cássio se dedicando cada vez mais, lutando pelo clube, tanto é que é o maior ídolo da história do Corinthians. O Cássio é um dos menos culpados de tudo isso que vem acontecendo.

Nei, ex-goleiro campeão paulista 97/99 e brasileiro 98/99