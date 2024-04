Bola de Ouro compartilhada? Ancelotti daria o prêmio a Vini Jr e Bellingham

O técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, foi questionado para quem daria a Bola de Ouro entre Vinicius Júnior e Bellingham. O treinador respondeu que premiaria os dois.

O que ele disse

Ambos. Eu daria a Bola de Ouro para Jude e Vini, eles podem compartilhar. Carlo Ancelotti, em coletiva de imprensa

O que aconteceu

O treinador se esquivou de polêmicas, mas não poupou elogios ao jogador brasileiro. Vini Jr marcou o primeiro gol da virada sobre o Barcelona, pelo Campeonato Espanhol.

Ancelotti destacou características do atleta e apontou melhorias. O atacante chegou a sete gols no clássico e lidera o ranking como maior goleador do Brasil contra o Barcelona.