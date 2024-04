Goleiro do Racing 'fura' e leva gol contra bizarro na Sul-Americana; veja

Gabriel Arias, goleiro chileno do Racing (ARG), protagonizou uma cena inusitada hoje (24), em uma partida da Sul-Americana. Ele errou ao tentar dominar um recuo e acabou cedendo um gol contra no jogo contra o Coquimbo (CHI).

🇨🇱Coquimbo 1x1 Racing🇦🇷



⚽️ Garcia Basso (contra)



PQP MEU GOLEIRÃO … BIZARRO



🏆 Sul-Americana | 3ª rodada | Grupo H (do Bragantino)



pic.twitter.com/HD3eHEzvZV -- Diário de Torcedor (@DiarioGols) April 24, 2024

O que aconteceu

Lance bizarro empatou a partida. O episódio aconteceu aos 43 minutos do primeiro tempo, quando o Racing vencia por 1 a 0. Agustín Basso tocou para o goleiro, que tentou dominar a bola, mas viu ela passar por baixo de seu pé e parar nas redes.

O Racing conseguiu superar a trapalhada. Ainda no primeiro tempo, Adrián Martínez marcou de pênalti o gol de desempate para os argentinos, que venceram por 2 a 1. Solari havia aberto o placar.

Liderança isolada e 100% de aproveitamento na Sul-Americana. Com mais uma vitória, o Racing se mantém na liderança do Grupo H da competição, o mesmo do Red Bull Bragantino. Os argentinos somam nove pontos em três jogos.