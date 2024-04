RMP sobre Fla poupar Pedro e De la Cruz: 'Decisão completamente equivocada'

Colunista do UOL, Renato Maurício Prado não concordou com a decisão do técnico Tite em poupar o atacante Pedro e meia De la Cruz na partida de domingo (21), contra o Palmeiras, no Allianz Parque (SP). A dupla iniciou no banco após a fisiologia indicar um desgaste físico, mas eles entraram no segundo tempo do empate em 0 a 0.

Acho que é uma decisão completamente equivocada. Não há ciência que me explique porque não houve uma programação para que, contra o Palmeiras, o Flamengo tivesse os 11 titulares. Foi feita uma programação para o Fla ter os 11 contra o Nova Iguaçu no segundo jogo, que não valia nada. E não foi feita uma programação para que tivessem também os 11 titulares no jogo contra o maior adversário do Fla nos últimos cinco anos no futebol brasileiro. Sei que tem que poupar, mas poderia poupar em outros jogos. Mas faz uma programação para chegar contra o seu maior rival, na casa do adversário, sem dois de seus melhores jogadores. Isso, na minha cabeça, não faz o menor sentido

Renato Maurício Prado, na live do Flamengo do UOL Esporte, no Youtube