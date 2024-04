Estudiantes x Grêmio: veja escalações e onde assistir ao duelo pela Libertadores

Nesta terça-feira, o Grêmio visita o Estudiantes-ARG, no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata. A partida, válida pela segunda rodada do Grupo C, começa às 19 horas (de Brasília).

O jogo poderá ser acompanhado pelo Star+.

O Grêmio vai em busca de um bom resultado, já que perdeu os dois primeiros jogos. Assim, o time se encontra na última colocação do grupo, ainda sem pontos.

No entanto, o técnico Renato Gaúcho afirmou que a equipe chega confiante após as vitórias no Campeonato Brasileiro.

"Mais uma decisão que a gente tem. É bom jogar o próximo jogo vindo de duas vitórias. Jogo muito difícil. Sempre bom entrar confiante. Essas duas vitórias devolveram a confiança para o grupo e para alguns jogadores. O somatório foi muito bom para todo mundo", disse.

Do outro lado, o Estudiantes está na vice-liderança da chave, com os mesmos quatro do líder Huachipato-CHI. Os argentinos contam com o apoio da torcida para encaminhar a classificação para as oitavas de final.

FICHA TÉCNICA:

ESTUDIANTES-ARG X GRÊMIO-BRA

Local: estádio Jose Luis Hirschi, em La Plata (Argentina)

Data: 23 de abril de 2024, terça-feira

Hora: 19h (de Brasília)

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Assistentes: Martín Soppi (URU) e Horacio Ferrero (URU)

VAR: David Rodríguez (COL)

ESTUDIANTES: Mansilla, Mancuso, Lollo, Romero e Benedetti; Ascacibar, Zuqui, Sosa e Palacios; Cetré e Carrillo



Técnico: Eduardo Domínguez

GRÊMIO: Marchesín, João Pedro, Geromel, Kanemann e Fábio; Didi, Villasanti e Cristaldo; Soteldo, JP Galvão e Gustavo Nunes



Técnico: Renato Gaúcho