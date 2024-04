Sob comando de Milton Cruz, São Paulo treina pela primeira vez após demissão de Thiago Carpini

O São Paulo treinou na manhã desta sexta-feira, no CT da Barra Funda, e deu início à preparação para o jogo contra o Atlético-GO. Foi a primeira vez que o elenco trabalhou após a saída do técnico Thiago Carpini, demitido nesta quinta-feira.

O interino Milton Cruz comandou as atividades desta sexta-feira. O técnico comanda o time na partida diante do Atlético-GO, que acontece neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Milton Cruz e a comissão técnica fixa do clube comandaram, inicialmente, um trabalho de aquecimento com fundamentos técnicos, seguido de uma atividade voltada para os passes.

Após isso, os atletas que atuaram por mais tempo na derrota para o Flamengo se dirigiram à parte interna do CT, onde realizaram trabalho de força na academia e atividades regenerativas. O restante do elenco participou de um jogo em espaço reduzido.

Ao final das atividades, Thiago Carpini e sua comissão técnica se despediram dos atletas, funcionários e diretoria do São Paulo. O clube já acertou a contratação do argentino Luis Zubeldía, que substituirá o treinador brasileiro.

Antes da viagem para Goiânia, os atletas treinam mais uma vez na manhã deste sábado. No período da tarde, a delegação inicia o embarque em voo fretado.