Santos treina na Vila e encerra preparação para estreia na Série B; veja provável escalação

O Santos finalizou, nesta sexta-feira, a sua preparação para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. O clube larga na competição neste sábado, contra o Paysandu. A atividade desta manhã foi na Vila Belmiro, palco do jogo.

O técnico Fábio Carille não poderá contar com Jair. O zagueiro se recupera de uma lesão muscular leve na posterior da coxa esquerda. Os volantes Sandry e Alison e o atacante Willian Bigode estão em transição e também ficam de fora.

Assim, uma possível escalação é com: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Furch e Guilherme.

O treino de hoje foi no Alçapão! ?? pic.twitter.com/yJKyZXKZme ? Santos FC (@SantosFC) April 19, 2024

O atacante Alfredo Morelos deve ficar no banco de reservas. O colombiano vive uma situação de indefinição após não agradar no Campeonato Paulista e chegou a ficar de fora da lista de inscritos da Série B, mas o Santos voltou atrás e o incluiu.

Recém-contratados, o lateral esquerdo Escobar e o meia Patrick ainda não devem estrear com a camisa alvinegra.

A partida contra o Paysandu está marcada para às 16h30 (de Brasília) deste sábado, na Vila Belmiro, pela primeira rodada da Segunda Divisão.

O Peixe não poderá contar com o apoio de seu torcedor no embate, já que está punido pelo STJD devido às confusões que marcaram a derrota de 2 a 1 para o Fortaleza, pela última rodada da Série A de 2023. São três partidas com os portões fechados e mais três com público parcial.