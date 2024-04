Matheus Pereira revela problemas com "saúde mental" antes de chegar no Cruzeiro

Em entrevista concedida ao portal The Players Tribune nesta quinta-feria, o meia Matheus Pereira do Cruzeiro contou sobre os problemas que teve com sua saúde mental, além de abuso de drogas quando ainda jogava no Oriente Médio.

Matheus começou contando sobre sua vida e como sempre teve problemas com o uso excessivo de drogas e álcool, principalmente quando jogava pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. Nessa época, ele se animou com uma oportunidade que surgiu para se transferir para o Corinthians, mas pensou que a pressão da mídia seria muito grande jogando por um grande clube do Brasil. Ele então se transferiu para o Al-Wahda, dos Emirados Árabes.

O jogador, que também teve passagens por Portugal, Inglaterra e Alemanha, disse que o pico de seus problemas emocionais ocorreu quando pensou em tirar a própria vida, nesse período em que atuava nos Emirados Árabes, logo antes de assinar pelo Cruzeiro:

"O clube (Al-Wahda) colocou a gente pra morar num hotel de luxo, no apartamento do 19° andar. Até hoje a minha esposa diz que a vista lá de cima era linda. Eu não lembro de ter olhado algum dia pra ela. Pra mim era tudo escuridão e desespero.(...) Eu queria me livrar de tanto sofrimento que eu nem entendia de onde vinha. Tinha noite que eu bebia três garrafas de vinho. Treinei bêbado várias vezes e fiquei outras tantas internado no hospital com hipocalemia, tomando soro pra tratar a falta de potássio no sangue, porque eu não me alimentava, só ingeria álcool."

"Até que um dia eu abri a janela do nosso apartamento e só não me joguei porque a minha esposa foi mais rápida. Ela me agarrou, me puxou pra dentro e a gente ficou um tempão chorando abraçado ali no chão da sala, sabendo que não era o fim ? nem o meu, nem o do meu sofrimento."

O meia disse ainda, que teve outro relapso de pensamentos suicidas, em que queria dirigir até uma ponte para se jogar, mas foi impedido pelo mau funcionamento do seu carro e pelo auxílio de sua esposa.

Matheus relatou que culpava o futebol por todo o seu sofrimento após estes dois episódios. A um passo de desistir completamente do esporte recebeu um contato do Cruzeiro em 2023, onde reencontrou sua paixão pelo esporte:

"No Cruzeiro eu reencontrei mais do que paz. Eu me reencontrei. Parece bobagem, mas não é. Porque no meio da escuridão, e eu andei muito por lá, a coisa mais difícil que tem é a gente se reconhecer".

Matheus finalizou o seu depoimento visando a importância do cuidado com a saúde mental, com esperanças de que seu testemunho possa ajudar outras pessoas que estão sofrendo do mesmo mal que ele sofreu. Ele ainda adicionou:

"Hoje eu estou bem. Melhor do que antes. E ainda tenho coisas para resolver e curar. Eu me reconheço de novo: no alívio de não precisar mais esconder tudo o que passei, no reencontro com a paixão de menino onde ela sempre esteve e, principalmente, no Mineirão cheio de cruzeirenses em noite de céu estrelado, onde me enxergo sóbrio, inteiro e feliz."