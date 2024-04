Pais de vítima falam em 'esperança' após audiência do incêndio no Ninho

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O processo criminal a respeito do incêndio no Ninho do Urubu, CT do Flamengo, teve a segunda audiência hoje (19), no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ). A primeira aconteceu em agosto do ano passado.

Andreia Oliveira e Cristiano Esmério, pais de Christian Esmério, que morreu no incidente, compareceram ao tribunal e prestaram depoimento. A mãe do goleiro afirmou que ter falado com a Justiça cria a expetativa de que os culpados sejam apontados.

Poder estar aqui hoje e ser ouvida é um pouco de esperança que nos trazem Andreia Oliveira

O deputado federal e ex-presidente rubro-negro Eduardo Bandeira de Mello compareceu, assim como tinha feito na primeira audiência. Ele é um dos réus do processo e deixou o local sem falar com os jornalistas.

O que aconteceu

Andreia Oliveira e Cristiano Esmério foram convocados nesta semana. Os pais de Christian substituíram duas outras testemunhas.

Eles foram questionados sobre o alojamento em que o filho estava. As perguntas fazem parte da apuração sobre as condições e qualidade da guarda por parte do Flamengo.

Ao menos, está tendo algum movimento. A gente vai ficar feliz se houver culpados Cristiano Esmério

"É uma área não tem muita participação, até porque não sabíamos onde os nosso filhos estavam alojados, e demos uma guarda ao Flamengo", completou.

Foram ouvidas 9 testemunhas na audiência de hoje. Deste total, quatro testemunhas foram de forma remota.

Na primeira audiência, 21 testemunhas prestaram depoimentos. Alexandre Wrobel, ex-vice de Patrimônio do clube, e Reinaldo Belotti, atual CEO do Rubro-Negro, e Benedito Ferreira, segurança que ajudou a socorrer sobreviventes, comparecem ao TJRJ na ocasião.

Os réus no processo

Flamengo



Eduardo Bandeira de Mello - presidente do Flamengo até o ano anterior do incêndio no Ninho



Márcio Garotti - Diretor financeiro do Flamengo entre 2017 e 2020



Marcelo Maia de Sá - diretor adjunto de patrimônio



Executivos da NHJ, empresa de contêineres



Danilo Duarte - engenheiro responsável técnico dos contêineres



Fabio Hilário da Silva - engenheiro responsável técnico dos contêineres.



Weslley Gimenes - engenheiro responsável técnico dos contêineres.



Claudia Pereira Rodrigues - responsável pela assinatura dos contratos da NHJ



Refrigeração



Edson Colman - Sócio da Colman Refrigeração, que realizava manutenção nos aparelhos de ar condicionado

A ação

A ação criminal é resultado de uma denúncia do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ). A denúncia foi oferecida em 2021 e o MP solicitou que 53 pessoas fossem ouvidas como testemunhas. A lista tem sobreviventes do incêndio, dirigentes do Flamengo, policiais, bombeiros, fiscais e outras pessoas envolvidas com a tragédia.

*Matéria em atualização