Simeone analisa eliminação do Atlético de Madrid para o Borussia Dortmund: "Eles foram mais contundentes"

Nesta terça-feira, o Atlético de Madrid perdeu para o Borussia Dortmund por 4 a 2 (5 a 4 no agregado), fora de casa, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões e foi eliminado da competição. O técnico Diego Simeone analisou a derrota da equipe espanhola e explicou os motivos da queda.

"A equipe tentou até o fim vencer um jogo que foi em todos os momentos o oposto do que queríamos. No Metropolitano, tivemos oportunidades de lidar melhor com o resultado, aqui aconteceu o mesmo. Eles reagiram muito bem ao 2 a 2 e avançam justamente porque foram mais contundentes", disse o treinador argentino após a partida.

Luchamos hasta la conclusión, pero nos quedamos a las puertas de las semifinales. Gracias, afición, por vuestro apoyo esta noche tanto en Dortmund como desde todos los hogares rojiblancos. Seguiremos trabajando para volver más fuertes. pic.twitter.com/3pfxGaotU8 ? Atlético de Madrid (@Atleti) April 16, 2024

O Atlético de Madrid foi até a Alemanhã com a vantagem no placar (2 a 1), mas ainda no primeiro tempo viu o Borussia Dortmund abrir 2 a 0 e virar o jogo no agregado. Os Colchoneros conseguiram reagir e empataram a partida no segundo tempo. Porém, logo após, tomaram dois gols em sequência e não tiveram forças para se recuperar no duelo.

Diego Simeone explicou que a contundência foi o principal motivo para a eliminação. O comandante também respondeu se era possível treinar este quesito.

"É difícil. São características de mais e menos acerto. É por isso que existem estatísticas, um acerta 80%, outro 40%... Faz parte do futebol. Melhorar? Sim, é possível, mas faz parte da essência natural de cada um, tanto na defesa quanto no ataque. As estatísticas fazem a diferença", afirmou.

Agora, o Atlético de Madrid volta a se concentrar no Campeonato Espanhol. Os Colchoneros irão enfrentar o Alavés no próximo domingo, às 13h30 (de Brasília), no Mendizorrotza Stadium, pela 32ª rodada de LaLiga.