Vasco terminina rodada na zona de rebaixamento e já fica em alerta no Brasileirão

Quando se fala em rebaixamento no Brasileirão, o torcedor do Vasco provavelmente já fica assustado. E a temida zona da degola já conta com a presença do time carioca ao fim da quarta rodada da competição nacional.

Depois de três derrotas seguidas, o Vasco ocupa neste momento a 17ª cocação na classificação do Campeonato Brasileiro, com apenas três pontos. O clube de São Januário está à frente apenas de Cuiabá, Atlético-GO e Vitória.

Após perder para o Criciúma no sábado por 4 a 0 , o Vasco passa por um clima de tensão. O técnico Ramón Diaz deixou o comando da equipe, e torcedores fizeram um protesto no CT Moacyr Barbosa.

Sob um planejamento desastroso nos últimos anos, o Vasco tem aparecido constantemente na parte de baixo da classificação do Brasileirão. Tanto que foi rebaixado em quatro oportunidades: 2008, 2013, 2015 e 2020.

No ano passado, o clube voltou a brigar contra a degola, porém uma reação no segundo turno evitou mais um rebaixamento.