Jornal espanhol aponta 'pior versão' de Endrick em empate com o São Paulo

O jornal espanhol As criticou a atuação de Endrick no empate com o São Paulo, na última segunda-feira (29), pelo Campeonato Brasileiro. Segundo o veículo, o camisa nove do Palmeiras mostrou sua "pior versão" na partida realizada no Morumbi.

O que aconteceu

O jornal destacou que Endrick "deixou o jogo sem conseguir finalizar e com uma participação muito leve". Segundo o As, o atacante teve 20 toques na bola e perdeu a posse em 11 oportunidades.

"Ele não conseguiu ser protagonista em nenhum momento e também não encontrou espaços livres durante suas mudanças de posição", apontou o tabloide. Endrick foi substituído no segundo tempo para a entrada de Rony.

O veículo, porém, destacou a roubada de bola de Endrick que culminou na melhor chance do Palmeiras no clássico. Na ocasião, Lázaro finalizou e Alisson tirou em cima da linha.

O atacante defende o Palmeiras até o meio deste ano e depois irá para o Real Madrid. O empate sem gols com o São Paulo pode ter sido o último clássico da joia pelo Alviverde.

O Palmeiras volta a campo na quinta-feira (2), contra o Botafogo-SP, pela Copa do Brasil. O jogo de ida da terceira fase será às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.