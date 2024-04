Gabigol consegue efeito suspensivo e está liberado para voltar a jogar pelo Flamengo

Na manhã desta terça-feira, o Flamengo anunciou que a defesa de Gabigol conseguiu o efeito suspensivo e o atacante está liberado para jogar. O camisa 10 estava suspenso há um mês pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem (TJD-AD), com a pena total de dois anos, acusado de fraudar um exame antidoping no fim de 2023.

O atleta Gabriel Barbosa está liberado para atuar nas competições disputadas pelo Clube de Regatas do Flamengo. A defesa do atacante conseguiu o efeito suspensivo por decisão unânime. ? Flamengo (@Flamengo) April 30, 2024

A defesa de Gabriel Barbosa entrou com um pedido de efeito suspensivo no CAS (Corte Arbitral do Esporte) no início de abril. Nesta terça-feira, a solicitação foi aceita por unanimidade no tribunal.

Nas redes sociais, o centroavante celebrou a liberação com um vídeo em que ele passa pelas ruas do Rio de Janeiro, chega de volta ao Maracanã e tem sua comemoração tradicional em um mosaico feito por pássaros no céu.

O atacante foi denunciado, na ocasião, por não aceitar fazer um teste surpresa e por impedir que um dos fiscais acompanhasse o momento da coleta da urina. O placar do julgamento ficou em 5 a 4 pela suspensão de Gabigol.

Agora, o centroavante está liberado para voltar a atuar pela equipe rubro-negra enquanto aguarda o julgamento do recurso, que ainda não tem data definida.

Gabriel não entra em campo pelo Flamengo desde o dia 25 de fevereiro e tem dois gols marcados em 2024. O atleta pode ter seu retorno nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando a equipe rubro-negra enfrenta o Amazonas FC, no Maracanã, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.