Palmeiras x Inter: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

Palmeiras e Inter se enfrentam hoje (17) pela segunda rodada do Brasileirão, às 20h (de Brasília), na Arena Barueri.

O jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Abel Ferreira irá rodar o elenco do Palmeiras mais uma vez. O técnico tem feito um controle de minutos com os jogadores titulares e, após o desgaste intenso contra o Vitória, deve poupar alguns nomes para o duelo contra o Flamengo no Allianz Parque no domingo (21).

Alan Patrick e Valencia são desfalques no Inter, e ex-Palmeiras pode ser titular. O meia sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, e o atacante equatoriano sofreu um trauma no pé direito. O atacante Wesley, revelado pelo Palmeiras, se destacou nos últimos jogos e é opção de Eduardo Coudet.

Ambas equipes estrearam com vitória no Brasileirão: o Alviverde venceu o Vitória por 1 a 0, no Barradão, e o Inter superou o Bahia por 2 a 1 no Beira-Rio.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estevão (Lázaro), Luis Guilherme e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Inter: Sergio Rochet; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Fernando, Maurício, Thiago Maia e Wanderson; Wesley (Lucca) e Rafael Borré. Técnico: Eduardo Coudet.

Palmeiras x Inter -- 2ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 17 de abril de 2024, às 20h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em São Paulo (SP)

Transmissão: Premiere (pay-per-view)

