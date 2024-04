Corinthians e TOTVS fecham parceria pontual; veja período e modelo do negócio

O Corinthians fechou uma parceria pontual com a TOTVS, empresa brasileira de software, com sede em São Paulo. Como já foi visto na estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG, a marca estampa a barra inferior traseira da camisa alvinegra.

O acordo não envolve valores e foi feito na base da permuta. A área administrativa e financeira do Corinthians utilizam equipamentos de software da TOTVS. Como contrapartida, o Timão exibe a marca da empresa. A informação foi divulgada inicialmente pelo Meu Timão.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que o acordo foi costurado por um mês. Ou seja, a expectativa é que o patrocínio seja válido até meados de maio.

O Corinthians segue em busca de novos patrocínios para a camisa. O clube ainda quer parceiros para a barra frontal, a omoplata e o meião. A ausência de patrocinadores nesses espaços do uniforme reflete em perda direta de receita para a agremiação.

Contra o Galo, na estreia do Brasileiro, a marca da Gerando Falcões ocupou pontualmente a região da barra frontal. Esse é uma das ações costuradas entre Corinthians e a ONG de desenvolvimento social nas periferias.

A expectativa da equipe de marketing do Corinthians é que novos acordos sejam firmados em breve para que o uniforme seja ocupado.