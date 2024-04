Bayern x Arsenal: veja onde assistir e prováveis escalações da volta das quartas da Liga dos Campeões

Os últimos dois semifinalistas da Liga dos Campeões serão definidos nesta quarta-feira. Em busca da classificação, o Bayern de Munique recebe o Arsenal, a partir das 16 horas (de Brasília), na Allianz Arena, no jogo de volta das quartas de final da competição.

Onde assistir

O duelo de volta das quartas terá transmissão do canal pago TNT e da plataforma de streaming HBO Max.

Campanhas e jogo de ida

Bayern: O Bayern avançou ao mata-mata no topo do Grupo A, com 16 pontos - foram cinco vitórias e um empate. Nas oitavas de final, passou pela Lazio com agregado de 3 a 1.

Arsenal: O Arsenal também se classificou na liderança, mas do Grupo B. Foram 13 pontos somados, com quatro triunfos, um empate e uma derrota. Nas oitavas, superou o Porto por 4 a 2 nos pênaltis.

No jogo de ida entre Bayern e Arsenal, disputado na última terça-feira (9) no Emirates Stadium, Gunners e bávaros empataram em 2 a 2. Saka e Trossard marcaram para os ingleses, enquanto Gnabry e Kane fizeram para os alemães.

Prováveis escalações

Bayern: Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier e Davies; Laimer, Goretzka, Musiala, Sané e Gnabry; Harry Kane.



Técnico: Thomas Tuchel

Arsenal: Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Declan Rice, Jorginho (Kai Havertz) e Odegaard; Saka, Martinelli e Gabriel Jesus.



Técnico: Mikel Arteta

Arbitragem

O holandês Danny Makkelie ficará responsável por apitar a partida, enquanto seus compatriotas Hessel Steegstra Jan de Vries serão os assistentes. Rob Dieperink comandará o VAR.