Abel reforça luta do Palmeiras contra redes sociais após desabafo de Veiga

Do UOL, em São Paulo (SP)

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, afirmou que não concordou com a atitude de Raphael Veiga de ir às redes sociais para pedir desculpas pela sua má fase após o jogo contra o Independiente de Valle. O meia também não teve um grande jogo contra o São Paulo e voltou a ser assunto na coletiva do treinador.

O que ele disse

Não tinha nada que ter ido nas redes sociais pedir desculpa. Quando ele decide jogos, não vai nas redes sociais dizer que ele decidiu o jogo. É a minha opinião, mas vivemos em democracia. Se meu jogador se sentir bem ao fazer isso, tem meu apoio.

O Veiga, igual a todos, não é uma máquina. É um homem, tem emoções e sentimentos. Profissional de mão cheia, na folga vai recuperar. Só que as expectativas nele são tantas, não da minha parte, mas da vossa. Nós respeitamos muito o Veiga. Ele sabe o quanto acreditamos e o quanto precisamos, mas se tiver que ficar de fora, vai ficar de fora.

O que aconteceu

Veiga publicou um desabafo nas redes sociais após a virada épica contra o Independiente del Valle: "Reconhecer os momentos de dificuldade é o que nos faz estar sempre buscando evoluir e crescer. Sei do meu momento e vou continuar me dedicando para melhorar. Jamais fugirei das minhas responsabilidades e nunca me esconderei delas'.

Abel não gostou, e a orientação da diretoria para os jogadores é que eles não se baseiem com opiniões de torcedores das redes sociais. Veiga não é o primeiro atleta do Palmeiras que sofre ataques virtuais. Weverton, Rony e Breno Lopes foram os casos mais recentes.

Abel chegou a dizer que Breno pediu para sair do clube por não receber carinho de "uma minoria de torcedores, que nem sei se são torcedores".

Veiga vive momento ruim, mas só deixará a equipe se tiver uma lesão. Abel Ferreira considera Veiga um dos líderes desse elenco do Palmeiras, e quer recuperar o seu bom futebol ao invés de sacá-lo do time titular. Veiga está a seis jogos sem marcar e a cinco sem dar nenhuma assistência.

Em 2024, Veiga tem 19 jogos, 7 gols e 4 assistências. Ele é o vice-artilheiro do Alviverde na temporada, só atrás do atacante Flaco López com 11 gols.

