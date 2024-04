Gil vê Joaquim como irmão mais novo no Santos: 'Garoto que escuta'

Quem vê Gil e Joaquim jogando juntos no Santos custa a acreditar que a dupla foi formada no início desta temporada. O zagueiro ex-Corinthians chegou ao time após ser convencido pelo técnico Fábio Carille e surpreendeu pelo entrosamento com o jogador de 25 anos.

O segredo para a boa fase da defesa, de acordo com Gil, em entrevista ao UOL, é a comunicação. E tem sido eficiente, pois nos dois jogos pelo Brasileirão da Série B, o Peixe não sofreu gol.

Após ter declarado à reportagem que se reencontrou no Santos e recuperou sua alegria de jogar futebol, Gil também confessou que vê Joaquim como um irmão mais novo.

É um jovem que tem potencial para crescer ainda mais, eu falo muito com ele sobre isso: 'Não é porque eu sou mais experiente do que você, que você não pode falar comigo. Você tem que falar comigo, você deve falar comigo nos jogos também'. Nós nos comunicamos bastante e isso é o mais importante, ele é um garoto que escuta. Quando a pessoa quer aprender, quando a pessoa quer crescer, a pessoa tem que escutar. Vejo ele como irmão mais novo.

Gil

Experiente, Gil é muito ativo no vestiário do Santos e costuma dar suporte aos mais jovens. Jair, de apenas 19 anos, tem recebido mais oportunidades de Carille e também é alvo de conselhos do jogador de 36 anos.

"Tem o Jair, que está crescendo, é um jogador excelente. Então, nós ficamos felizes com tudo isso que está acontecendo, a gente está aqui para ajudar. Acho que o mais importante é que eu estou ajudando os meninos. Eles estão me ajudando também", completou.

Gil e Joaquim chamam a atenção pela regularidade, posicionamento, técnica e boa saída de bola. Na vitória contra o Avaí, no último final de semana, a dupla teve bons números de duelos ganhos. Gil venceu quatro de cinco, enquanto Joaquim quatro de quatro, segundo a plataforma Wyscout.

Os dois iniciaram a preparação nesta semana para enfrentar o Guarani na próxima segunda-feira (6), na Vila Belmiro, às 21h, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro na série B.