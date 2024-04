Atlético-MG x Criciúma: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

Atlético-MG e Criciúma se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 20h (de Brasília), na Arena MRV, Belo Horizonte, em partida pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo terá transmissão do Premiere (pay-per-view). O Placar UOL acompanha todos os lances em tempo real.

Os dois times estrearam no Brasileirão somando um ponto. O Atlético-MG empatou sem gols com o Corinthians fora de casa no último domingo (14), enquanto o Criciúma ficou no 1 a 1 com o Juventude, no Heriberto Hülse, no dia anterior.

O Atlético-MG não terá Rodrigo Battaglia no jogo de hoje. O volante foi expulso na estreia do Brasileirão e já virou desfalque para o time de Gabriel Milito.

Autor do primeiro gol do Brasileirão, Renato Kayzer não é mais jogador do Criciúma. O Fortaleza ativou cláusula contratual e recontratou o centroavante após quase dois anos fora. O atacante marcou cinco gols em 20 jogos com a camisa do Tigre em 2024.

O Criciúma tem retrospecto favorável em confrontos oficiais contra o Atlético-MG. São 21 jogos, com 10 vitórias do time catarinense, seis empates e cinco derrotas. As equipes não se enfrentam desde o Brasileirão de 2014.

Prováveis escalações

Atlético-MG: Éverson; Mauricio Lemos, Igor Rabello e Jemerson; Saravia, Otávio, Zaracho, Igor Gomes e Guilherme Arana; Paulinho e Hulk. Técnico: Diego Milito

Criciúma: Alisson; Claudinho, Rodrigo, Wilker Ángel e Trauco; Barreto, Meritão, Marquinhos Gabriel, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Arthur Caike. Técnico: Cláudio Tencatti

Atlético-MG x Criciúma

Competição: 2ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 17 de abril de 2024, às 20h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte, Minas Gerais

Transmissão: Premiere (pay-per-view)