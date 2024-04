Lavieri diz que Gabigol não tem perfil compatível com Abel e Palmeiras

O colunista Danilo Lavieri participou da Live do Palmeiras, ao lado de Flavio Latif e Luís Rosa, e afirmou que tem dúvidas em relação a Gabigol se adaptar ao perfil que Abel Ferreira exige no Alviverde. O atacante tem contrato até o final do ano com o Flamengo — que pode estender o vínculo pelo período da suspensão, caso interesse ao Rubro-negro.

O que ele disse

É muito nebuloso esse cenário todo de Gabigol para tratar Gabigol como reforço de algum time. Ele é um cara que vai substituir o Endrick? O Gabigol, a carreira toda, teve problemas de comportamento em todos os lugares que passou: no Santos, na seleção olímpica, na seleção principal, na Inter de Milão, no Benfica e agora no Flamengo. Na parte ruim da temporada, quando ele ouve um não, quando é contrariado, ele reage muito mal. em todos os times o mesmo problema. Danilo Lavieri.

No Palmeiras tem um cara que manda em todo mundo, mandou no Dudu, Scarpa, Weverton, Gómez, Marcos Rocha. Tenho dúvidas se o Gabigol conseguiria se adequar a esse perfil que o Abel Ferreira exige no Palmeiras. Tenho minhas dúvidas se o Gabigol se encaixa. O Gabigol jogando bola, é um baita jogador. Faria 35 gols por temporada no Palmeiras, mas ele está disposto a mudar?

Luís Rosa diz que Gabigol teria rejeição da torcida do Palmeiras

Na opinião de Rosa, o passado provador de Gabigol contra o Palmeiras pode pesar na aceitação da torcida. Lavieri e Latif discordaram, e pontuaram que no primeiro gol do jogador com a camisa alviverde em um clássico contra o Corinthians já mudaria todo o cenário.

A gente lembra quantas provocações o Gabigol já fez ao Palmeiras, inúmeros vídeos, entrevistas. Tem que ver se a torcida vai aceitar o Gabigol. O histórico dele em jogos contra o Palmeiras, a gente vê um jogador que gosta muito de provocar e torcedor guarda isso com rancor. Tenho dúvidas se o torcedor escolheria o Gabigol para ser substituo do Endrick. Luís Rosa.

