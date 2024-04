Juventude x Corinthians: veja prováveis escalações e informações do jogo válido pelo Brasileiro

O Corinthians visita a equipe do Juventude nesta quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), no gramado do Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O duelo é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O Timão começou o Brasileirão com um empate com o Atlético-MG por 0 a 0, na Neo Química Arena. Somando todas as competições, os comandados do técnico António Oliveira não perdem há sete compromissos, desde 25 de fevereiro. Na ocasião, o Corinthians perdeu para a Ponte Preta por 1 a 0.

Para o duelo contra o Juventude, o Corinthians ainda não vai contar com o lateral esquerdo Diego Palacios, em fase final de recuperação de artroscopia no joelho. O meia Matheus Araújo, que adquiriu trauma na mão direita e fraturou o osso metacarpo, também será ausência.

O Juventude também iniciou o Brasileiro com empate, mas foi diante do Criciúma, por 1 a 1. O time comandado por Roger Machado fez bom primeiro semestre, chegando à decisão do Campeonato Gaúcho. Na final do Estadual, o Ju não superou o Grêmio, com empate em 0 a 0 na ida e derrota por 3 a 1 na volta.

O time do Rio Grande do Sul vem desfalcado para encarar o Corinthians. Além de Edson Carioca, Alan Ruschel, Danilo Boza e Gabriel Taliari, que já estavam no departamento médico, o atacante Gilberto virou desfalque de última hora, com a lesão muscular adquirida na estreia.

O Corinthians se encontra na 13ª posição do torneio nacional, enquanto o Juventude está em 11º, ambos com um ponto conquistado.

FICHA TÉCNICA



JUVENTUDE X CORINTHIANS

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)



Data: 17 de abril de 2024, quarta-feira



Horário: às 20h00 (de Brasília)



Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR-Fifa) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

JUVENTUDE: Gabriel Vasconcelos; João Lucas, Rodrigo Sam, Zé Marcos e Gabriel Inocêncio; Jadson, Caique Gonçalves, Lucas Barbosa e Nenê; Jean Carlos e Erick Farias



Técnico: Roger Machado

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele, Maycon (Fausto) e Rodrigo Garro; Wesley, Yuri Alberto e Romero



Técnico: António Oliveira