Flamengo x São Paulo: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

São Paulo e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

O Tricolor busca sua primeira vitória na competição. Na estreia, a equipe perdeu para o Fortaleza, no Morumbis, por 2 a 1, aumentando a pressão sobre Thiago Carpini. Balançado, o técnico pode ser demitido caso o time seja derrotado no Rio de Janeiro.

O treinador terá duas novidades entre os relacionados. Recuperados de lesão, Ferreira e Patryck já estão à disposição de Carpini.

Em contrapartida, o meia James Rodríguez se machucou no treino da última segunda-feira e desfalca o time tricolor. O jogador se junta a Lucas, Rafinha e Wellington Rato, também lesionados. Já Moreira e Luiz Gustavo, em fase final de tratamento, seguem aprimorando a forma física.

Do outro lado, o Flamengo vive boa fase e vem de vitória na primeira rodada do Brasileirão. O Rubro-Negro venceu o Atlético-GO no Estádio Serra Dourada, por 2 a 1.

A única baixa para o técnico Tite é o atacante Gabigol, condenado a dois anos de suspensão pela tentativa de fraude a um exame antidoping.

FICHA TÉCNICA



FLAMENGO X SÃO PAULO

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 17 de abril de 2024 (quarta-feira)



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)



Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa-RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)



VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira (Léo Ortiz) e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.



Técnico: Tite

SÃO PAULO: Rafael; Arboleda, Diego Costa e Ferraresi (Welington); Igor Vinícius, Pablo Maia, Alisson, Galoppo e Michel Araújo (Ferreirinha); Luciano e Calleri.



Técnico: Thiago Carpini