Após classificação para a semifinal, Mbappé revela desejo no PSG: "Meu sonho é ganhar a Champions"

Nesta terça-feira, o Paris Saint-Germain carimbou sua vaga na semifinal da Liga dos Campeões. O clube francês goleou o Barcelona, na Espanha, por 4 a 1, após ser derrotado em casa pelo placar de 3 a 2. Autor de dois gols na partida de volta, Kylian Mbappé, atacante do PSG, projetou a sequência da equipe na competição e revelou sonho de ser campeão do torneio internacional.

"Meu sonho é ganhar a Liga dos Campeões com o PSG. Nesta noite, ganhamos de uma grande equipe e vamos tentar chegar a Wembley (palco da final). Fizemos um grande jogo em equipe, em coletivo. Trabalhamos durante seis dias desde a primeira partida com a ideia de que íamos conseguir, de que íamos vencer aqui (em Barcelona). É um grande dia para todos no clube", pontou o camisa 7, em zona mista.

Especulado para sair do Paris Saint-Germain na próxima temporada, o astro francês destacou seu orgulho de representar o clube.

"Estou orgulhoso de estar aqui (em Paris) desde o primeiro dia. Não é porque há bons e maus momentos que o meu orgulho sofre. O orgulho de jogar neste clube, de representar o clube da capital do meu país, é algo especial para mim, que cresci aqui. Viver uma noite assim como parisiense é ótimo. Demos mais um passo, mas temos que manter a calma."

Mbappé aproveitou para mandar uma mensagem aos torcedores parisienses, parabenizando o elenco. "Já disse que, mesmo que tivéssemos perdido, teria orgulho de ser parisiense. Agora, claro, em noites como esta, o orgulho é ainda maior. queria vencer. Parabéns ao time. É para eles também, eles viajaram muito, nos ajudaram muito na organização do jogo, nos ingressos e tudo mais, foi uma provação. para eles. Espero que todos cheguem em casa com segurança."

Na semifinal, o PSG irá encarar o Borussia Dortmund, que eliminou o Atlético de Madrid, nesta terça-feira.