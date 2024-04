São Paulo atende torcida e lança camisas de manga longa; veja detalhes

O São Paulo e a New Balance lançaram, na manhã de hoje, duas versões de camisas casuais relacionadas ao Tricolor. A novidade é que ambos os modelos têm mangas longas, um pedido antigos dos torcedores.

Veja detalhes

Há dois tipos de traje: a versão home (branca) e away (listrada). O design é semelhante às peças de manga curta para jogo produzidas pela empresa norte-americana.

Além das cores, a diferença mais nítida entre as duas está na gola: a versão home conta com o estilo polo, e a versão away traz o estilo careca em ribana.

O meia James Rodríguez, patrocinado pela marca, foi um dos modelos da campanha. O colombiano posou ao lado de outros jogadores do elenco Tricolor.

Os modelos não serão utilizados em jogos de futebol. As camisas são produzidas com tecido 100% poliéster e com punho em ribana — há também um selo autenticador. O símbolo do São Paulo, por sua vez, aparece bordado.

São Paulo terá nova camisa casual de manga longa (home) feita pela New Balance Imagem: New Balance/Divulgação

A novidade atende a pedidos de alguns torcedores, já que o clube protagonizou partidas históricas utilizando blusas de manga longa nas últimas décadas.

As camisas estão à venda a partir desta sexta (12) nas plataformas da New Balance. Nas lojas físicas da empresa e na SAO Store (do MorumBis), a comercialização ocorre a partir de sábado. O preço é de R$ 319,99 nas duas versões.

Resgatar a camisa de manga longa é trazer ao presente a rica história de conquistas do São Paulo Futebol Clube. Sabemos que esta peça tem um lugar especial no coração do torcedor, já que alguns dos principais títulos do clube foram vencidos com este uniforme. A camisa de manga longa é mais do que um novo item em nossa coleção casual, mas sim um símbolo da tradição e da trajetória de glórias do São Paulo.

Julio Casares, presidente do clube

Rodrigo Nestor mostra a nova camisa casual de manga longa (away) do São Paulo feita pela New Balance Imagem: New Balance/Divulgação