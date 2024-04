Payet revela que vinda ao Brasil o ajudou com sua saúde mental: "O Vasco e sua torcida me curaram"

O francês Dimitri Payet falou das dificuldades que enfrentou após sair do Olympique de Marselha, clube onde estava há sete anos, e como sua chegada ao Vasco em agosto de 2023 o ajudou a superar problema mental.

"Minha cabeça não estava bem depois do que aconteceu com o Marselha. Mas a cura começou no dia em que eu cheguei. Acho que o Vasco e sua torcida me curaram, me levantaram, porque eu estava no chão", disse o francês em entrevista ao GE.

Leandro Amorim / Vasco

No clube de São Januário há cerca de sete meses, Payet ajudou a equipe carioca a se livrar do rebaixamento para a Série B em 2024. Perguntado sobre como foi lidar com este momento tenso na temporada passada, o camisa 10 do Cruzmaltino declarou que sabia o que iria enfrentar em terras brasileiras. Além disso, falou que a pressão de uma torcida apaixonada o motiva a continuar jogando futebol.

"Acho que eu precisava desse desafio, dessa pressão, para que eu não morresse lentamente. Porque se eu não tiver isso, não poderei jogar futebol. Não posso jogar futebol em clubes que não têm ambição nem torcida que nos pressiona em todas as partidas. Essa é a minha motivação", completou o jogador.

Atualmente, o atleta está lesionado e é desfalque na estreia do Vasco no Brasileirão neste domingo (14), contra o Grêmio. A tendência é que o francês fique fora por mais duas semanas. Com a camisa Vascaína, Payet tem 28 partidas disputadas, quatro gols marcados e quatro assistências. Os dados são do site especializado "Transfermarkt".