Artur Jorge vê falha em gol sofrido pelo Botafogo na Libertadores

Na última quinta-feira, o Botafogo se complicou na fase de grupos da Copa Libertadores ao ser derrotado pela LDU, do Equador, por 1 a 0. A partida marcou a estreia do técnico Artur Jorge no comando da equipe. O português explicou a escalação com quatro atacantes e criticou a falha no gol da derrota.

"A verdade é que nós, jogando com dois atacantes mais fixos e dois atacantes mais nos corredores, procuramos criar condições de ter uma equipe mais ofensiva, que possa procurar com mais critério o gol adversário. Acho que foi na questão do critério que falhamos no primeiro tempo, fomos uma equipe com muitos erros. Uma equipe que sofre um gol em um arremesso lateral, nesse nível de competição, desta forma, não é aceitável", disse o treinador.

Fim de jogo: LDU 1 x 0 Botafogo ? Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/j1Tvo9SITB ? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 11, 2024

Artur Jorge elogiou a entrega da equipe e projetou uma melhora do Botafogo para a sequência da temporada.

"Satisfeito com aquilo que os jogadores fizeram. Satisfeito com a entrega e o empenho com aquilo que procuraram desempenhar como missão. Mas o que define o desempenho é o resultado. Eu e os jogadores sabemos disso. Fizemos algumas coisas erradas que são muito castigadas a esse nível, mas temos que ver o que fizemos de bom para poder potencializar. Acredito que podemos fazer muito melhor. Foi um resultado negativo, mas é uma equipe vai procurar fazer melhor", declarou.

O Botafogo segue sem pontuar na Libertadores e ocupa a lanterna do grupo D. O alvinegro precisa vencer na próxima rodada da competição, quando recebe o Universitario, do Peru, no dia 24 de abril, no Nilton Santos.

Antes, o clube carioca volta a campo neste domingo, às 17 horas (de Brasília), na estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro, no Mineirão.