Sob nova gestão e com elenco reformulado, Santos reage e vai do rebaixamento à final em 112 dias

Há coisas na vida que só o futebol pode proporcionar. Uma delas é o fato de um clube recém-rebaixado chegar à uma final em um curto espaço de tempo. Isso aconteceu com o Santos nesta última quarta-feira.

Menos de quatro meses depois da queda à Série B do Campeonato Brasileiro, exatos 112 dias, o Peixe reagiu e, com a vitória por 3 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, disputará a decisão do Paulista.

Desde o fatídico dia 6 de dezembro de 2023, o Santos adotou o lema de "reconstrução". O discurso foi comprado pela torcida e pelo novo grupo de jogadores que desembarcou na Vila Belmiro. No total, foram 14 contratações entre o fim da última temporada e o início da atual.

Estes reforços só chegaram após o início de uma nova gestão. Marcelo Teixeira foi eleito presidente do Santos apenas três dias após o rebaixamento. Logo de cara, decidiu reformular o elenco.

O técnico Fábio Carille foi procurado pelo gestor no fim de dezembro e, em poucas conversas, topou voltar ao Santos. Com um plantel remontado, outro treinador e sob nova gestão, o Peixe deu sinais de melhora já no início do Paulista. O time foi o primeiro a garantir vaga no mata-mata da competição e foi dono da segunda melhor campanha, atrás só do Palmeiras.

Nas quartas de final, despachou, nos pênaltis, a Portuguesa, após um empate sem gols no tempo normal. Já na semi, não tomou conhecimento do Bragantino e venceu por 3 a 1.

Após a partida disputada em Itaquera, Marcelo Teixeira falou do sentimento de, em tão pouco tempo, levar o clube à uma final estadual, algo que não acontecia há oito anos.

"É incrível. Chegar a decidir um campeonato que não decidíamos há oito anos. Você montar uma equipe, dispensar a anterior e fazer com que todo o foco fosse chegar na decisão. Tínhamos duas metas para esse primeiro semestre, que eram: chegar à final do Paulista e garantir a vaga na Copa do Brasil. As duas foram alcançadas. E agora vamos à final com uma equipe muito preparada, sempre respeitando o adversário. Sempre sonhando com título", disse o dirigente.

O Peixe, agora, fica à espera de Palmeiras ou Novorizontino para conhecer seu adversário na decisão. As equipes irão medir forças nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque. Presidente do Santos, Marcelo Teixeira fez questão de dizer que a intenção do clube é levar a final à capital paulista.