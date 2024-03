Santos demonstra interesse em Matheus Bidu e Corinthians avalia negócio

O Santos demonstrou interesse em contar com o lateral esquerdo Matheus Bidu, do Corinthians. A princípio, o Peixe vê com bons olhos o empréstimo do defensor até o final do ano.

A diretoria do Timão recebeu a informação e agora avalia a possível saída do defensor, junto com a comissão técnica. Após começar a temporada com pouco prestígio e nem ser inscrito no Campeonato Paulista, Bidu ganhou moral com o técnico António Oliveira. O português registrou o atleta na Copa do Brasil e deu minutos a ele no amistoso diante do Londrina, na última quarta-feira.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a prioridade de Bidu é seguir no Corinthians, tendo em vista esse cenário de retomada de prestígio. Porém, se o Timão topar negociá-lo com o Peixe, o natural é que o jogador se mude para a equipe da Baixada, seguindo os passos de Gil e Giuliano.

A janela de transferências nacional está fechada, mas a CBF permite a execução de negociações domésticas entre o dia 1º e 19 de abril, levando em conta atletas que tenham disputado qualquer torneio estadual neste começo de ano.

A informação do interesse do Santos em Bidu foi divulgada inicialmente pela goal e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Em janeiro, assim que Augusto Melo assumiu a presidência do Timão, alguns clubes demonstraram interesse em Bidu, como Vitória, Goiás e Juventude. O Corinthians, porém, não aceitou emprestar o jogador sem receber uma quantia em troca, como aconteceu no empréstimo de Roni ao Atlético-GO.

Neste momento, Bidu chegaria ao Santos para para disputar posição com Felipe Jonatan, Dodô, Souza e Hayner (improvisado). Desde que foi contratado pelo Corinthians, o atleta soma 38 jogos (29 como titular), com um gol marcado.

O contrato do lateral com o Timão é válido até final de 2025.