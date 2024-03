Palmeiras vence Grêmio fora de casa e sobe na tabela do Brasileiro feminino

Com gols de Amanda e Tainá, o Palmeiras venceu o Grêmio nesta quinta-feira, por 2 a 1, e subiu na tabela do Campeonato Brasileiro Feminino. O único gol do Tricolor no jogo, que ocorreu na cidade de Eldorado do Sul, foi contra da zagueira palestrina Pati.

A vitória colocou o Palmeiras na quarta posição do Brasileiro, com sete pontos conquistados em quatro rodadas. O Verdão passou o próprio Grêmio na tabela, que possui um ponto a menos e ocupa o quinto lugar.

O Palmeiras volta a campo apenas no dia 13 de abril, contra o Avaí/Kindermann, pela quinta rodada do Brasileiro. O Grêmio tem pela frente o clássico diante do Internacional, no dia 12 de abril, pela mesma competição.

Um compilado desses... ???? Os gols que fizeram a quinta-feira mais feliz ??#AvantiPalestrinas #GRExPAL pic.twitter.com/A4wcuyc8aC ? Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) March 28, 2024

No início do segundo tempo, aos 12 minutos, o Verdão alcançou o segundo gol. Tainá recebeu na grande área, driblou a marcação adversária e chutou cruzado para marcar mais um a favor das palestrinas.

Precisando do resultado, o Grêmio se atirou ao ataque em busca da reabilitação no jogo. Aos 24 minutos, a finalização de Cássia desviou na zagueira palmeirense Pati, que acabou marcando contra o próprio patrimônio.