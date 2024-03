Abel escala Endrick, e Palmeiras tem força máxima na semifinal; veja times

O Palmeiras está escalado com Endrick e terá força máxima para enfrentar o Novorizontino, no retorno ao Allianz Parque, pela semifinal do Paulistão.

O Alviverde vai a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Luan e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Piquerez e Raphael Veiga; Endrick e Flaco López. É o mesmo time titular da goleada sobre a Ponte Preta, nas quartas.

Já o Novorizontino foi definido com: Jordi; César Martins, Luisão e Chico; Willeam Lepo, Geovane, Marlon, Reverson e Rômulo; Neto Pessoa e Waguininho. O técnico é Eduardo Baptista.

Os selecionáveis Endrick e Murilo começam jogando após retornarem ontem da Data Fifa. A dupla da seleção brasileira viajou no jato particular da presidente Leila Pereira, que foi chefe de delegação do Brasil nos amistosos contra Inglaterra e Espanha — o colombiano Richard Ríos, que embarcou com eles, está no banco.

Gustavo Gómez está de volta ao banco de reservas. Recuperado da fratura no dedo do pé esquerdo, o zagueiro paraguaio retorna a ser opção. Ele estava fora desde que se lesionou no clássico contra o Corinthians, há mais de um mês.

Bicampeão consecutivo, o Palmeiras está invicto nesta edição e busca chegar à quinta final seguida do Estadual. Já o Novorizontino está em sua primeira semi do Paulista.

A partida tem início às 21h35 e será transmitida por Paulistão Play (streaming), Record (TV aberta), TNT Sports (TV fechada), Max (streaming) e CazeTV (Youtube). O Placar UOL acompanha em tempo real.

Quem vencer enfrentará o Santos na grande decisão. O primeiro jogo da final será no domingo de Páscoa (31), enquanto a volta está marcada para o domingo seguinte (7).

As escalações