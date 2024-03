Elenco do Corinthians recebe folga após vitória em amistoso contra Londrina

O elenco do Corinthians recebeu folga nesta quinta-feira após a vitória por 3 a 0 contra o Londrina, em amistoso disputado em Cascavel-PR. Os jogadores voltam a trabalhar no CT Dr. Joaquim Grava na sexta-feira, pelo período da manhã.

A comissão técnica e os atletas voltam suas atenções para a estreia na Copa Sul-Americana. O Timão visita o Racing-URU, no dia 2 de abril, às 21h30 (de Brasília). Inseridos no grupo F, as equipes estão acompanhadas de Nacional-PAR e Argentinos Jrs.

O duelo contra o Londrina na última quarta-feira foi importante para os atletas voltarem a participar de uma partida, mesmo de caráter amigável, já que eles vinham apenas treinando no CT Dr. Joaquim Grava. O Corinthians venceu por 3 a 0 com gols de Romero (duas vezes) e Giovane, todos na segunda etapa.

Depois do jogo contra o Racing, o Timão recebe o Nacional-PAR no dia 9, também pela Copa Sul-Americana. A estreia da equipe no Campeonato Brasileiro está prevista para acontecer no dia 14, contra o Atlético-MG, em Itaquera.

Até o jogo contra o Racing, o departamento médico espera que Fausto, Diego Palacios e Igor Coronado estejam 100% fisicamente para ajudar a equipe. O volante Maycon, com lesão na coxa, deve demorar mais para ficar disponível.