Daniel Alves é xingado ao se apresentar à Justiça: 'No Brasil te matariam'

Daniel Alves foi alvo de ofensas ao se apresentar hoje (28) à Justiça pela primeira vez desde que pagou fiança.

O que aconteceu

Um homem que estava em frente à Audiência Provincial de Barcelona parou para dirigir palavras a Daniel Alves. O conteúdo das falas foi registrado em vídeos pela imprensa espanhola.

(Daniel) Alves, tem muito dinheiro para estuprar, né? Dinheiro para estuprar e pagar protesto de um homem contra Daniel Alves

Está bem vestido, desgraçado. No Brasil te matariam rapidamente

É um p... estuprador de m...

Trata-se de uma iniciativa individual e não de um protesto organizado. Apenas o homem, de identidade não revelada, dirigiu as palavras a Daniel Alves. Membros da imprensa espanhola também tentaram falar com o brasileiro, mas ele não os respondeu.

O brasileiro terá que se apresentar semanalmente à Justiça. A medida é uma das exigências para que o jogador siga em liberdade condicional após pagamento de fiança de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões).

Daniel Alves foi condenado a quatro anos e seis meses de prisão por estupro, mas cabe recurso — tanto defesa quanto acusação estão preparando o documento que contesta a pena para apresentar à corte.

A violência sexual contra a mulher no Brasil

No primeiro semestre de 2020, foram registrados 141 casos de estupro por dia no Brasil. Em todo ano de 2019, o número foi de 181 registros a cada dia, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Em 58% de todos os casos, a vítima tinha até 13 anos de idade, o que também caracteriza estupro de vulnerável, um outro tipo de violência sexual.

Como denunciar violência sexual

Vítimas de violência sexual não precisam registrar boletim de ocorrência para receber atendimento médico e psicológico no sistema público de saúde, mas o exame de corpo de delito só pode ser realizado com o boletim de ocorrência em mãos. O exame pode apontar provas que auxiliem na acusação durante um processo judicial, e podem ser feitos a qualquer tempo depois do crime. Mas por se tratar de provas que podem desaparecer, caso seja feito, recomenda-se que seja o mais próximo possível da data do crime.

Em casos flagrantes de violência sexual, o 190, da Polícia Militar, é o melhor número para ligar e denunciar a agressão. Policiais militares em patrulhamento também podem ser acionados. O Ligue 180 também recebe denúncias, mas não casos em flagrante, de violência doméstica, além de orientar e encaminhar o melhor serviço de acolhimento na cidade da vítima. O serviço também pode ser acionado pelo WhatsApp (61) 99656-5008.