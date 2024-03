Cruzeiro confirma 45 mil ingressos vendidos para jogo de volta da final do Estadual

O Cruzeiro enfrenta o Atlético-MG na final do Campeonato Estadual em busca de voltar a levantar o caneco após quatro anos. Nesta quinta-feira, o time anunciou 45 mil ingressos vendidos para o segundo jogo, no Mineirão.

Por ter melhor campanha, a Raposa tem a vantagem de decidir como mandante e empatar no agregado para conquistar o título. A bola para a volta vai rolar às 15h30 (de Brasília) do próximo dia 7.

O primeiro confronto já será nesse sábado, às 16h30, na Arena MRV. Mesmo com a vaga para a final, o Atlético-MG optou por demitir o técnico Felipão, com Milito entrando no lugar. Ao passo que o Cruzeiro conta com o trabalho de Nicolás Larcamón desde o começo do ano.

4??5?? MIL CONFIRMADOS! O Mineirão vai lotar na final do Mineiro! Vamos juntos nesta decisão. ? https://t.co/ufex7sOclX e App Nação Azul#CRUxCAM #SouCruzeiroTradição pic.twitter.com/iS7XUUT2K6 ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) March 28, 2024

Na primeira fase, a Raposa finalizou na liderança do Grupo A, com 19 pontos. Depois, na semifinal, bateu o Tombense no agregado por 3 a 1.

A última vez que o Cruzeiro levantou a taça do Campeonato Mineiro foi em 2019, vencendo o Atlético-MG na final. Na época, comandado por Mano Menezes, o time consolidou o bicampeonato.