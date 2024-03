Em amistoso marcado por expulsões, Corinthians vence Londrina com dois gols de Romero

O Corinthians venceu o Londrina por 3 a 0 na noite desta quarta-feira, em amistoso disputado no Estádio Municipal Arnaldo Busato, em Cascavel-PR. O duelo, mesmo com caráter amigável, teve três expulsões, sendo uma do Timão (Fagner) e duas dos mandantes (Iago Teles e Marthã). Os gols do triunfo alvinegro foram marcados pelos atacante Ángel Romero (duas vezes) e Giovane, na segunda etapa.

Após um primeiro tempo burocrático, o técnico António Oliveira fez muitas mexidas ao longo da segunda etapa e o Corinthians aproveitou a superioridade numérica para encontrar espaços. Entre os pontos destacáveis, o volante Paulinho voltou a entrar em campo depois de 10 meses de ausência, e o Matheus Bidu fez sua primeira partida na temporada.

Agora, o Corinthians volta a jogar de forma oficial no dia 2 de abril, contra o Racing-URU, fora de casa, pela estreia da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Já o Londrina inicia sua jornada no Brasileiro da Série C no dia 21, contra o Confiança.

O jogo

O primeiro tempo foi mais disputado do que jogado, prejudicado por um gramado irregular. O Corinthians teve sua melhor chance aos 12 minutos, com finalização na trave de Rodrigo Garro, após passe de peito de Pedro Raul. O Timão voltou a assustar novamente com o meia argentino, que aos 30 minutos cobrou falta perigosa, para defesa do goleiro Arthur.

Aos 37, o Timão teve sua última chance de mais destaque, com Yuri Alberto. O camisa 9 recebeu passe de Fagner e bateu com perigo, com a bola desviando na defesa do Londrina.

Segundo tempo

Logo aos sete minutos da segunda etapa, o lateral direito Fagner e o atacante Iago Teles se estranharam na beira do gramado após falta dura do camisa 23. O resultado foi que ambos acabaram expulsos pelo árbitro André Ricardo Martins.

Aos 23, mais um expulso. O volante Marthã fez falta em Romero, matando contragolpe do Timão, o que lhe gerou segundo cartão amarelo. O Londrina passou a atuar em desvantagem numérica.

Com um a mais e jogadores "frescos", o Corinthians passou a encontrar mais espaços e abriu o placar aos 36 minutos, com o atacante Ángel Romero. Pedro Henrique finalizou de fora da área e o goleiro Arthur deu rebote. O camisa 11 aproveitou a sobra e finalizou para o fundo das redes.

Aos 41, o Timão foi às redes novamente, com Romero. Com a perna esquerda, o atleta acertou o ângulo do goleiro adversário e anotou o segundo tento da partida. Nos acréscimos, Giovane recebeu passe de Matheus Bidu e cara a cara com o arqueiro, deu números finais ao confronto.

FICHA TÉCNICA



LONDRINA 0 X 3 CORINTHIANS

Local: Estádio Municipal Arnaldo Busato (PR)



Data: 27 de março de 2024, quarta-feira



Horário: às 20h (de Brasília)



Árbitro: André Ricardo Martins (PR)



Assistentes: Rafael Trombeta e Welvys Fladerson Gomes Afonso (PR)

Gols: Romero, aos 35 e aos 41 minutos, e Giovane, aos 49 do 2ºT (Corinthians)



Cartões amarelos: António Oliveira, Gustavo Henrique e Raniele (Corinthians); Pedro Cacho, Marthã e Davi (Londrina)



Cartões vermelhos: Iago Teles e Marthã (Londrina) e Fagner (Corinthians)

LONDRINA: Arthur; Thiago Ennes, Davi, João Maistro (Frazan) e Pedro Cacho; Marthã, Rayan e Riquelmy (Giancarlo); Henrique (Mauricio), Everton Moraes (Pablo) e Iago Teles



Técnico: Emerson Ávila

CORINTHIANS: Cássio (Carlos Miguel); Fagner, Cacá, Gustavo Henrique (Raul Gustavo) e Hugo (Matheus Bidu); Raniele (Matheus França), Breno Bidon (Paulinho) e Rodrigo Garro; Wesley (Pedro Henrique), Yuri Alberto e Pedro Raul (Romero)



Técnico: António Oliveira