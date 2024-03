Athletico-PR x Operário: confira prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Paranaense

Nesta quarta-feira, às 20h (de Brasília), o Athletico-PR receberá o Operário para o jogo de volta das semifinais do Campeonato Paranaense. No jogo de ida, no Estádio Germano Krüger, o time de Cuca se deu melhor e venceu de 2 a 1.

O Athletico venceu o Operário no jogo de ida da semifinal do #Paranaense1xBet de 2024! As equipes se enfrentam de novo no dia 27 de março, na Ligga Arena, às 20h. ?? https://t.co/6Tkio9GKSd ? Athletico / José Tramontin. pic.twitter.com/ZWxCTg5O6w ? Federação PR Futebol (@federacaopr) March 16, 2024

Onde assistir

A partida terá transmissão da NSports e da Rede Furacão.

Últimos cinco jogos

Athletico-PR: três vitórias, um empate e uma derrota



Operário: duas vitórias, dois empates e uma derrota

Prováveis escalações

Athletico-PR: Bento (Leo Linck); Madson, Thiago Heleno, Kaique Rocha e Felipinho; Fernandinho, Erick, Christian e Zapelli; Canobbio e Mastriani.



Técnico: Cuca

Operário: Rafael Santos; Sávio, Joseph, Willian Machado e Pará (Lucas Hipólito); Índio, Jacy e Neto Paraíba; Maxwell, Felipe Augusto e Ronaldo. Técnico



Técnico: Rafael Guanaes

Arbitragem

O duelo será apitado por Paulo Roberto Alves Jr., com os auxiliares Mauricio Coelho Silva Penna e Leandro Polli Glugoski e Andrey Luiz de Freitas. Rodolpho Toski Marques será o responsável pelo VAR.