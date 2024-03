Nova Iguaçu garante 1 ano e meio de folhas salariais com campanha histórica

Do UOL, no Rio de Janeiro

A campanha histórica que o Nova Iguaçu realiza em 2024 traz prestígio e grana ao clube. Após avançar uma fase na Copa do Brasil e chegar à final do Carioca, o clube arrecadou aproximadamente R$ 2,4 milhões. Com a previsão de ao menos mais R$ 1 milhão nas decisões contra o Flamengo, o clube vai faturar algo equivalente a cerca de um ano e meio de folha salarial, que hoje é de pouco mais de R$ 200 mil mensais.

As arrecadações

O Nova Iguaçu recebeu R$ 787,5 mil da CBF por ter avançado à 2ª fase da Copa do Brasil. A equipe goleou o Itabuna, da Bahia, por 8 a 0.

O clube da Baixada ganhou R$ 300 mil para vender seu mando contra o Internacional para Brasília (DF). O jogo foi realizado no estádio Mané Garrincha e a "Laranja Mecânica" perdeu por 2 a 0 para o Colorado, dando adeus à competição.

Foram garantidos também mais de R$ 1,3 milhão de renda nas semifinais do Carioca com o Vasco. No primeiro jogo, o Nova Iguaçu embolsou R$ 568.326,36. Já no segundo ficou com R$ 804.619, 35. O regulamento do Estadual prevê uma divisão "meio a meio" em caso de empate e de 60% para o vencedor e 40% para o perdedor.

A final contra o Flamengo traz a certeza de uma arrecadação de mais de R$ 1 milhão. A expectativa é de que cada jogo receba mais de 55 mil pagantes e ainda há uma tendência de uma subida de preços dos ingressos por ser tratar de uma decisão.

'Óbvio que queria jogar no Maracanã'

Presidente do Nova Iguaçu, Jânio Moraes garantiu que o objetivo sempre foi o de jogar no Maracanã contra o Vasco. O segundo jogo foi marcado para o Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, mas o consórcio que administra o Maracanã cedeu aos pedidos do dirigente.

Para esclarecemos bem: eu solicitei ao consórcio, mas aí por problemas técnicos eu tinha que dar outra opção para a Ferj porque ela me exigiu. E aí ficamos com duas opções, mas é óbvio que queria jogar no Maracanã. Ganhar do Vasco em qualquer lugar é muito difícil para o Nova Iguaçu. Agora, o Nova Iguaçu é um clube de pequeno investimento e acredito que uma renda dessas vai nos ajudar muito. Temos metas a cumprir. Ficamos muito felizes em jogar no Maracanã e, financeiramente, foi muito bom. Estamos olhando o Flamengo nas finais, mas o olhar maior será na Série D

Jânio Moraes, presidente do Nova Iguaçu