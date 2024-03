Sul-Americana: Corinthians reencontra algoz argentino; veja os grupos

A Conmebol realizou hoje (18) o sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana 2024. O Corinthians vai enfrentar o Argentinos Juniors, algoz na fase de grupos da última Libertadores, Racing Montevideo (URU) e Nacional (PAR).

O Timão vai reencontrar o Argentinos Juniors após o encontro entre eles na última Libertadores. Os argentinos deram trabalho ao Corinthians na fase de grupos após empate por 0 a 0 na Argentina e vitória por 1 a 0 na Neo Química Arena.

Já o Fortaleza se complicou bastante e caiu no grupo com Boca Juniors (ARG), Nacional Potosí (BOL) e Sportivo Trinidense (PAR). Destaque para a tradição dos argentinos em competições sul-americanas e para a altitude de 3.967 metros acima do mar da cidade de Potosí, na Bolívia.

A fase de grupos da Sul-Americana acontecerá entre 3 de abril e 29 de maio. A final está marcada para 23 de novembro de 2024.

Veja todos os grupos

Grupo A

Defensa y Justicia (ARG)

Independiente Medellín (COL)

Universidad César Vallejo (PER)

Always Ready (BOL)

Grupo B

Cruzeiro

Unión La Calera (CHI)

Universidad Católica (EQU)

Alianza FC (COL)

Grupo C

Internacional

Delfín (EQU)

Belgrano (ARG)

Real Tomayapo (BOL)

Grupo D

Boca Juniors (ARG)

Fortaleza

Nacional Potosí (BOL)

Sportivo Trinidense (PAR)

Grupo E

Athletico-PR

Danubio (URU)

Sportivo Ameliano (PAR)

Rayo Zuliano (VEN)

Grupo F

Corinthians

Argentinos Juniors (ARG)

Racing Montevideo (URU)

Nacional (PAR)

Grupo G

Lanús

Metropolitanos (VEN)

Cuiabá

Deportivo Garcilaso (PER)

Grupo H

Racing (ARG) Coquimbo Unido (CHI) Sportivo Luqueño (PAR) Red Bull Bragantino

Formato de disputa

Sete brasileiros estão envolvidos nesta etapa da Sul-Americana: Athletico-PR, Internacional, Corinthians, Cruzeiro, Fortaleza, Cuiabá e Red Bull Bragantino.

Os times foram divididos em oito grupos. Equipes do mesmo país não puderam cair na mesma chave.

Os dois melhores de cada grupo avançam para o mata-mata. O primeiro da chave pula direto para as oitavas de final. O segundo irá passar por um playoff contra os terceiros colocados dos grupos da Libertadores.