Presidente do São Paulo garante continuidade de Carpini: "Chegou há dois meses e meio"

O presidente do São Paulo, Julio Casares, garantiu a continuidade de Thiago Carpini no comando da equipe após a eliminação precoce nas quartas de final do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino, em pleno Morumbis.

Nesta segunda-feira, Casares compareceu ao sorteio da fase de grupos da Libertadores, na sede da Conmebol, no Paraguai, e fez questão de acabar com especulações envolvendo o futuro do atual treinador do São Paulo.

"Toda eliminação é frustrante, deixa a gente triste, todos os torcedores, nós também. Temos que entender que o Carpini chegou há dois meses e meio, teve muitos problemas de contusões, conseguiu levantar o título da Supercopa, contra um grande adversário, também quebramos um longo tabu em Itaquera. Ele está iniciando seu trabalho. Se tínhamos a convicção de trazer o Carpini depois de muitos estudos e entrevistas, não teria sentido agora, por causa de uma desclassificação, rasgar tudo que foi feito. Com tranquilidade, serenidade, o trabalho continua. Após a partida fiz um post dizendo que devemos seguir em frente. Então, está tudo certo", disse Julio Casares à Espn.

O presidente do São Paulo também comentou sobre o fato de James Rodríguez não ter cobrado um dos pênaltis contra o Novorizontino. Muitos torcedores criticaram a omissão do colombiano, esperando que ele chamasse a responsabilidade em um momento decisivo, o que acabou não acontecendo.

"Essa questão de escalação, de quem bate o pênalti, a falta, quem é o capitão, isso tudo é da comissão técnica. Ele bateu dois pênaltis seguidos e perdeu. Se ele tivesse batido e perdido, falariam do retrospecto dele. Temos que ter calma. Devemos ter cautela e não entrar nessas questões. Nem falamos disso ainda, porque foi um jogo triste pelo resultado final, com mais de 55 mil pessoas, isso que nos deixa feliz", completou.

Apesar da eliminação, o São Paulo bateu seu recorde de público no último domingo ao receber 55.197 torcedores nas arquibancadas do Morumbis, superando a marca do clássico contra o Palmeiras, em que 55.030 tricolores foram ao estádio.

"Aproveito para mostrar nossa gratidão ao torcedor do São Paulo. O trabalho continua. Quando fomos eliminados para o Água Santa no ano passado, o Rogério [Ceni] ainda ficou mais um tempo e depois terminamos o ano com um título. Tomara que esse seja um prenúncio para 2024", concluiu Julio Casares.