Presidente do Grêmio analisa grupo e relembra duelo contra Estudiantes

Na noite desta segunda-feira, os grupos da Libertadores foram definidos em sorteio na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, analisou a chave do time.

O mandatário exaltou os dois campeões nacionais em sua chave e relembrou um duelo histórico que resultou na primeira conquista da equipe.

"Não tem grupo fácil. Acho que todos os times que chegaram até aqui têm seus méritos. O Grêmio pega o campeão chileno (Huachipato), o boliviano (The Strongest) e os Estudiantes, grande clássico também desde aquela Batalha de La Plata. Um grupo forte, que vai ser bastante disputado, e a gente espera se classificar para ser o primeiro tetra", disse em entrevista à ESPN.

ESTÁ DEFINIDO! ?????

Nossos primeiros adversários #Libertadores2024 serão Estudiantes, The Strongest e Huachipato. A jornada pelo tetra já começa em abril, no Grupo C! TE ASSOCIA! Garante agora tua prioridade no ingresso ou tua cadeira na Arena em https://t.co/NJFOCdYasz. pic.twitter.com/vaO4Iu2kSH ? Grêmio FBPA (@Gremio) March 19, 2024

No Grupo C, o time de Renato Gaúcho terá pela frente o Estudiantes, o The Strongest e o Huachipato (Chile). Avançam às oitavas de finais, os dois melhores de cada grupo, ao passo que os terceiros colocados vão para a Sul-Americana.

Na atual edição da Libertadores, o Grêmio mira o tetracampeonato. Em 1983, 1995 e 2017, a equipe terminou com o título do torneio.