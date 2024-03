Presidente da Conmebol anuncia aumento em valor da premiação da Libertadores; confira

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, anunciou nesta segunda-feira um aumento de U$ 5 milhões (cerca de R$ 25 milhões) na premiação para o campeão da Copa Libertadores de 2024. Assim, o time que levantar a taça faturará U$ 23 milhões (cerca de R$ 115,7 milhões), enquanto o vice receberá U$ 7 milhões (R$ 35,2 milhões).

Esse valor será além do arrecadado na fase de grupos, oitavas, quartas e semifinal. Domínguez anunciou a novidade antes do sorteio dos grupos da Libertadores, que aconteceu em Luque, no Paraguai, na noite desta segunda-feira.

"O que é gerado pelo futebol volta para o futebol! Decidimos aumentar os prêmios, chegando a uma quantia histórica para o futebol mundial. A final da CONMEBOL Libertadores 2024 será a mais bem paga do mundo. Sigamos Acreditando Sempre!", publicou Alejandro Domínguez em seu perfil no X.

¡Lo que genera el fútbol se reinvierte en el fútbol! Hemos decidido aumentar los premios llegando a una cifra histórica para el fútbol mundial, la final de la CONMEBOL Libertadores 2024 será la mejor pagada del mundo ???? ¡Sigamos Creyendo en Grande! pic.twitter.com/ckohEFgrpB ? Alejandro Domínguez (@agdws) March 19, 2024

Também haverá um aumento da premiação dada aos clubes por vitória conquistada na fase de grupos. Agora, as equipes receberão U$ 330 mil (cerca de R$ 1,5 milhão). Os clubes poderão arrecadar ainda U$ 1,2 milhão (R$ 6,2 milhões) nas oitavas de final, U$ 1,7 milhão (R$ 8,5 milhões) nas quartas e U$ 2,3 milhões (R$ 11,5 milhões) nas semifinais.

O Brasil será representado por sete equipes na Libertadores. Atlético-MG, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e São Paulo são os times que lutarão pela Glória Eterna e para arrecadar a nova premiação.

Veja mais: Sorteio da Libertadores põe San Lorenzo no grupo do Palmeiras e algoz na chave do São Paulo; veja

A Libertadores teve um time brasileiro campeão nas últimas quatro edições: Palmeiras (2020 e 2021), Flamengo (2022) e Fluminense (2023). Além disso, três dessas decisões foram entre times do Brasil. Palmeiras x Santos, em 2020, Palmeiras x Flamengo, em 2021, e Flamengo x Athletico-PR, em 2022.