Presidente da CBF pede clareza após acusações de Textor sobre manipulação

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, evitou embate direto com John Textor, dono da SAF Botafogo, após declarações do dirigente alvinegro lançando suspeitas sobre os árbitros e a lisura do Brasileirão.

"Com relação às manifestações do presidente do Botafogo, tem uma situação que já está na Justiça. Prefiro não me manifestar. Mas a gente quer clareza no futebol. Quando se diz alguma coisa, a gente comunga com a clareza", disse o dirigente, que está na sede da Conmebol, no Paraguai, para o sorteio da Libertadores e da Sul-Americana.

Ednaldo já processa Textor criminalmente por calúnia, em razão de falas do cartola norte-americano no ano passado.

A acusação de Textor

Textor já vai ter que responder ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por dizer que tem provas, mas não apresentar no prazo determinado pelo tribunal.

Semana passada, ele quase foi suspenso. Mas não antes que o inquérito se torne uma denúncia formal e um processo disciplinar.

Textor disse inicialmente que as provas mostram "juízes gravados reclamando de não terem propinas pagas".