Irmão gêmeo de corintiano Romero é anunciado como reforço do Botafogo

O Botafogo anunciou a contratação do meia Óscar Romero na noite desta segunda-feira. Ele é irmão gêmeo do atacante Ángel Romero, do Corinthians.

Aos 31 anos, ele terá vínculo com o Alvinegro até o final de 2024, com opção de renovação por mais uma temporada. O atleta desembarca nessa terça-feira para realização de exames e assinatura do contrato.

No Botafogo, o meia reencontrará o goleiro Gatito Fernández. Fora da disputa do Campeonato Carioca, o Alvinegro terá o Boavista como adversário na final da Taça Rio.